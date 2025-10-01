Генпрокурор: Раскрывать новые детали дела Аднана Ахмедзаде нецелесообразно

В настоящее время предоставление дополнительной информации по расследованию дела бизнесмена Аднана Ахмедзаде нецелесообразно.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

"Орган, ведущий расследование по делу Аднана Ахмадзаде, опубликовал заявление. На данном этапе расследования предоставление какой-либо дополнительной информации нецелесообразно с точки зрения тактики расследования", - сказал он.

В рамках возбужденного уголовного дела Аднан Ахмедзаде подозревается в провокации против экономической безопасности, а также в присвоении средств в особо крупном размере. Решением суда он арестован на четыре месяца.