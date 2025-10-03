II Игры стран СНГ: определились обладатели 3-го и 5-го мест на соревнованиях по футболу
В рамках III Игр стран СНГ на городском стадионе Габалы состоялись еще две встречи по футболу.
Как передает 1news.az, в матче за 5-е место встретились сборные Узбекистана и Кыргызстана.
Матч завершился победой Узбекистана со счетом 2:0.
В матче за бронзовые медали сборная Беларуси победила Таджикистан – 2:0.
Отметим, что футбольные соревнования завершатся 4 октября. В финале встретятся национальные сборные Азербайджана и России.
