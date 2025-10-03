Азербайджанские гимнасты завершили III Игр стран СНГ с 6 медалями

В рамках III Игр стран СНГ в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по батутной гимнастике.

Как передает 1news.az, азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях.

Первыми стали представители Беларуси, третьими – Казахстана.

Наряду с этим, Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова стали третьими в синхронных соревнованиях.

Представители Беларуси заняли первое место, а России – второе.

Кроме того, Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов стали третьими в синхронной программе среди юношей.

Отметим, что на этом были подведены итоги соревнований по батутной гимнастике.

Азербайджанские гимнасты завершили соревнования с 1 золотой, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.