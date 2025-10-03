 Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью | 1news.az | Новости
Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью

Фаига Мамедова16:33 - Сегодня
Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью

Азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова, которая на Олимпийских играх в Париже-2024 выступала на седьмом месяце беременности, уже через два месяца после Олимпиады стала мамой.

Её история вдохновила многих и стала символом силы, самоотдачи и стойкости азербайджанской женщины.

Как передает 1news.az, Яйлагюль приняла участие в соревнованиях по стрельбе из лука, проходивших в Ханкенди в рамках III Игр стран СНГ. На турнир она приехала в качестве судьи — вместе со своей дочерью.

Кадры, сделанные во время мероприятия, вызвали тёплый отклик: на них - спортсменка, которая не только продолжает поддерживать развитие своего вида спорта, но и совмещает это с новой ролью матери.

