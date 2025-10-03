Азербайджанские боксеры вышли в финал III игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе в рамках III игр СНГ состоялись полуфинальные бои по боксу.

Как передает 1news.az, азербайджанский боксер Гардаш Рагимов (46 кг) победил таджика Дамира Назарова (3:2) и вышел в финал.

Другой наш боксер Шахин Асланов в весовой категории 60 кг в полуфинале победил россиянина Дмитрия Клюшникова – 4:1.

Еще один азербайджанский боксер СафдарМамедзаде (+80 кг) одержал победу над казахстанцем Еркетангом Жаркинбеком (5:0) и обеспечил себе путевку в финал.

Али Алиев (48 кг) взял верх над другим представителем Казахстана БалтиномКорганбеком – 3:2.

В другом полуфинальном поединке Али Абаслы(52 кг) победил туркмена Хангелди Лукманова – 5:0.

Таким образом, в финал прошли 5 боксеров Азербайджана.

Отметим, что финальные поединки между мужчинами-боксерами состоятся 5 октября.

