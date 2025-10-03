Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

Глава Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Микаэль Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы.

Как передают армянские СМИ, вердикт вынесла судья Армине Меликсетян.

Прокурор Арман Багдасарян ранее потребовал назначить главе Ширакской епархии 2 года и 6 месяцев лишения свободы с вычетом срока, проведенного под арестом.

Аджапахян находится в СИЗО с июня этого года. Адвокаты архиепископа Аджапахяна могут обжаловать решение суда в течение месяца.

Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.