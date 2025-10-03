Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в секторе Газа

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Помимо Газы, лидеры стран обсудили двусторонние отношения США и Турции. Отмечается, что контакт произошел по просьбе Трампа.

В канцелярии рассказали, что в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для обеспечения мира в регионе, в первую очередь в Газе. По его словам, турецкая сторона «с удовлетворением воспринимает инициативы, направленные на достижение этой цели».

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара ускорила дипломатические усилия, чтобы достичь урегулирования ситуации в Газе. Он отметил, что прекращение атак со стороны Израиля имеет важное значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе.