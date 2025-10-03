В ресторанах «Серин» и «Гейгель» проведён мониторинг содержания диких животных и птиц - ФОТО

В рамках мониторинга, проведённого Агентством продовольственной безопасности, было выявлено, что в ресторане «Гёйгёль» в Гейчайском районе, принадлежащем Аллахвердиеву Рубаилу Акиф оглу, содержались 1 обезьяна и 3 фазана, а в ресторане «Серин» в Агдашском районе, принадлежащем Мехтиеву Арифу Шошан оглу, содержалось 7 диких птиц (2 фазана, 3 куропатки и 2 утки) в замкнутом пространстве и без ветеринарного надзора.

Предпринимателям поручено перевести животных и птиц на особо охраняемые природные территории, а также провести очистку, дезинфекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия в местах их содержания. Было заявлено, что в случае несоблюдения предписаний будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что содержание и демонстрация диких животных и птиц в заведениях общепита и зонах семейного отдыха запрещены законом. Контакт животных и птиц с человеком создает такие риски, как передача инфекций и нарушение биологической безопасности.

Мониторинг будет продолжен на регулярной основе, и в случае выявления нарушений требований законодательства Агентство будет принимать соответствующие административные меры.