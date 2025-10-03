В Наримановском районе демонтированы незаконные конструкции, мешавшие движению пешеходов - ФОТО

В Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре поступили обращения в связи с тем, что размещенные перед объектами общественного питания на улице Мирзабала Маммедзаде в Наримановском районе вазоны и навесы занимают пешеходную часть и мешают свободному передвижению жителей.

На основании этих обращений сотрудниками Главного управления была проведена выездная проверка на указанной территории.

В результате осмотра было установлено, что установленные на улице вазоны и навесы создают серьезные препятствия для безопасного и беспрепятственного движения пешеходов. С участием сотрудников Исполнительной власти Наримановского района указанные конструкции были демонтированы, и пешеходная зона была приведена в первоначальное состояние.