Карабахские кони возродят човган в Турции

Пять карабахских лошадей из Карабахского конного комплекса, расположенного в городе Агджабеди, были отобраны для отправки в турецкий город Сивас. Здесь будет построен первый в стране специализированный комплекс човгана.

Как передает 1news.az, об этом сообщил руководитель човгана в Турции Фатих Кёсе, находящийся с визитом в Азербайджане в связи с III Играми стран СНГ.

Напомним, что соревнования по човгану проходят на городском стадионе Шеки. Сборная Турции завершила выступление на турнире на третьем месте. Национальная команда Азербайджана, одержав две уверенные победы, вышла в полуфинал и продолжает борьбу за медали.

В своем заявлении журналистам Фатих Кёсе сказал, что Турция придает большое значение возрождению этой древней игры и при поддержке Азербайджана ведет активную работу по совместному развитию човгана.