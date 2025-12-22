Восстановлен скоростной режим на трассе Зыхский круг-аэропорт - ОБНОВЛЕНО

На трассе Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен прежний скоростной режим.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Ранее из-за дождливой погоды на некоторых полосах магистрали предельная скорость была снижена на 20 км/час.

2025/12/21 21:05

В связи с дождливой погодой в Баку на отдельных полосах автомобильной дороги Зыхский круг – Международный аэропорт Гейдара Алиева введены временные ограничения скорости.

Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом, максимально допустимая скорость на указанных участках снижена до 20 км/ч.

Отмечается, что на информационных табло размещены предупреждающие знаки «Скользкая дорога». Водителей просят учитывать погодные условия и строго соблюдать установленный скоростной режим.