Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета (Халк маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как передает 1news.az, в тексте поздравления отмечено:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Приятно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика смогла достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательном повышении уровня жизни народа.

Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу в городе Габала, прошедшей в рамках моего визита в Вашу страну для участия в Саммите Организации тюркских государств. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанское сотрудничество нашими совместными усилиями будет и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

Хочу выразить благодарность за Ваш большой личный вклад и глубокое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между нашими странами.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания».