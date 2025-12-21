 Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

First News Media20:27 - Сегодня
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета (Халк маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как передает 1news.az, в тексте поздравления отмечено:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Приятно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика смогла достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательном повышении уровня жизни народа.

Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу в городе Габала, прошедшей в рамках моего визита в Вашу страну для участия в Саммите Организации тюркских государств. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанское сотрудничество нашими совместными усилиями будет и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

Хочу выразить благодарность за Ваш большой личный вклад и глубокое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между нашими странами.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания».

Поделиться:
215

Актуально

Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Общество

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Политика

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Общество

Родные жертв крушения самолета рейса Баку-Грозный посетили место авиакатастрофы ...

Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Сердар Бердымухамедов направил письмо Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана»

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Награждены сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства

Последние новости

В Майами начался очередной раунд переговоров по Украине

Сегодня, 21:58

Ушаков: В переговорах по Украине РФ будет и далее придерживаться договоренностей с Аляски

Сегодня, 21:41

Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

Сегодня, 21:13

Из-за дождя на дороге Зыхский круг – аэропорт снижена скорость движения

Сегодня, 21:05

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению

Сегодня, 20:52

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:27

Гурбан Гурбанов: «Это «Карабах», а не детский сад»

Сегодня, 20:20

США проводят задержание третьего танкера у Венесуэлы

Сегодня, 19:56

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме

Сегодня, 19:39

В Азербайджане наступила астрономическая зима

Сегодня, 19:13

Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием - ФОТО

Сегодня, 18:50

СМИ: взрыв ракеты SpaceX мог стать причиной авиакатастроф

Сегодня, 18:32

Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

Сегодня, 18:13

Вице-президент Турции: Начало переговоров по TRIPP крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе

Сегодня, 17:57

В Баку произошло ДТП, погиб 19-летний юноша

Сегодня, 17:45

В Нахчыванской АР супруги скончались от отравления угарным газом

Сегодня, 17:24

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 17:07

Новогодние гирлянды могут вызвать проблемы со здоровьем? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 16:56

В Турции по подозрению в терроризме задержаны 76 человек

Сегодня, 16:36

Исполнение Акта об амнистии начнется с завтрашнего дня

Сегодня, 16:08
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00