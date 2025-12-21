Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться уже в январе

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут объявить о начале реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа уже в январе 2026 года.

Надежду на это выразил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Мы надеемся, что о переходе ко второму этапу сделки по Газе будет объявлено в январе. Он, как ожидается, будет включать в себя полный выход израильских войск из анклава, конфискацию оружия [у радикалов], формирование Совета мира и развертывание в секторе миротворческого контингента", - отметил министр, чьи слова приводит египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Абдель Аты также сообщил, что посредники рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп в будущем "заставит Израиль прекратить нарушать режим прекращения огня", действующий в Газе.

Источник: ТАСС