В Азербайджане состоялась презентация документального фильма "Гармония", который отражает традиции сосуществования и толерантности между представителями различных религий.

Как сообщает Report, фильм был подготовлен в рамках совместного проекта Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Азербайджана, Фонда по пропаганде духовных ценностей и Баку Медиа Центра. Презентация фильма прошла в киноцентре "Низами" при участии представителей государственных учреждений, общественных деятелей, религиозных общин, СМИ и интеллигенции.

На церемонии презентации были произнесены речи об идеях и целях фильма, а также о важности традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране.

Съемки фильма проходили в различных регионах Азербайджана, в религиозных храмах, а также в рамках фестиваля "Цвет различия", который был проведен 5 ноября в Баку. Цель съемок - показать атмосферу толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, межрелигиозную гармонию, солидарность, культурное разнообразие и пропагандировать ценности мирного сосуществования.

Фильм освещает повседневную жизнь и взаимоотношения трех подруг разной религиозной принадлежности, на их примере раскрывается толерантная атмосфера в стране. Их образ жизни, семейные отношения, религиозные практики и дружеские связи на фоне азербайджанской взаимопонимания, доверия и культурного разнообразия.

Сюжет фильма демонстрирует, как героини, несмотря на культурное разнообразие, живут в мире и согласии. Фильм через призму толерантности, взаимного уважения и мультикультурных ценностей пропагандирует политику государства по сохранению и развитию межрелигиозной гармонии.

Стоит отметить, что фильм был создан для продвижения гармонии между религиозными общинами и развития межрелигиозной гармонии в Азербайджане. Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер-постановщик - Фуад Мамедзаде, сценаристы - Фуад Мамедзаде и Рамиль Алиев, оператор-постановщик - Зия Бабаев, композитор - Хафиз Ибрагимли.