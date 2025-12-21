В Азербайджане завершились очередные Детские Паралимпийские Игры

В Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения прошли очередные Детские Паралимпийские Игры, организованные Национальным Паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минспорта, мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайибов, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра труда и социальной защиты населения, президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев, заместитель министра труда и социальной защиты населения, президент Паралимпийского комитета Азербайджана Анар Байрамов, ректор Спортивной академии Фуад Хаджиев, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев и представители спортивного сообщества.

Была подчеркнута особая важность Детских Паралимпийских игр в развитии детского паралимпийского движения в нашей стране и повышении интереса детей с ограниченными возможностями к спорту.

В Играх приняли участие 130 юных паралимпийцев. Они соревновались в 8 видах спорта (парадзюдо, паранастольный теннис, паратхэквондо, параплавание, парапауэрлифтинг, парабадминтон, парастрельба из лука, бочча) в различных категориях. В этот раз Детские Паралимпийские игры прошли в 8 видах спорта, что больше, чем на предыдущих Играх.

В завершение состоялась церемония награждения победителей. Также были вручены сертификаты и подарки другим детям-паралимпийцам, участвовавшим в Играх.

Главная цель Детских Паралимпийских игр – привлечение детей с ограниченными возможностями к спорту и развитие их спортивных навыков, тем самым воспитание нового поколения паралимпийцев, которые в будущем будут представлять Азербайджан на международных спортивных аренах.