Что можно предприянть против бытового шума? - Рекомендации эксперта - ВИДЕО

Бытовой шум в ночное время, автомобильные сигналы или громкая музыка часто нарушают право местных жителей на отдых, вызывая справедливое недовольство общества. Граждане жалуются на такие ситуации.

"В выходные хочется спокойно отдохнуть дома, а тут вдруг начинаются ремонтные работы или шум. Это неправильно - люди должны иметь возможность отдыхать", - отмечают они.

Эксперт в сфере транспорта Ясин Мустафаев пояснил, какие меры предусмотрены законодательством для нарушителей.

"В ночное время, когда люди отдыхают, серьезной проблемой становятся как шум от автомобилей, так и от электрического оборудования при ремонте в квартирах. Это нередко провоцирует споры между соседями. Закон устанавливает допустимый уровень шума. Если он превышен, уровень звука фиксируется, после чего применяются предусмотренные меры наказания", - предупредил он.

Источник: Oxu.az

Подробнее - в сюжете Baku TV: