Арзу Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гармония» - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
Арзу Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гармония» - ФОТО

21 декабря в киноцентре «Низами» состоялась презентация документального фильма «Гармония», отражающего традиции сосуществования и толерантности между представителями различных религий в Азербайджане.

Фильм является совместным проектом Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики, Фонда пропаганды духовных ценностей и Баку Медиа Центра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации фильма приняла участие руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Сначала состоялся показ фильма. Затем председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов поделился своим мнением о картине. Он отметил, что на примере трех подруг, представляющих разные религии, в ленте показано отношение азербайджанского народа к различным вероисповеданиям и нациям: «На протяжении веков и тысячелетий на этой географии азербайджанский народ сохраняет в себе такие великолепные качества, как мультикультурные ценности, уважение друг к другу, жизнь плечом к плечу и передачу традиций следующим поколениям. Сегодня в Азербайджане представители разных религий живут, работают и творят вместе. Конечно же, это один из ярчайших примеров мудрости азербайджанского народа». Председатель комитета подчеркнул, что в результате политики Великого лидера Гейдара Алиева, мультикультурные ценности остались не просто как традиции азербайджанского народа.

Он также довел до внимания, что в результате совместных усилий Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на освобожденных от оккупации территориях восстанавливаются все религиозные объекты.

Режиссер-постановщик и один из авторов сценария Фуад Мамедзаде отметил, что через образы главных героинь - Нигяр, Джамили и Софии - авторы хотели донести естественную для Азербайджана реальность.

«Азербайджан - одна из редких стран мира, где мусульмане, евреи и христиане живут вместе как единая семья. На примере этих женщин мы хотим послать месседж о том, что это действительно возможно», - сказал он.

Отметим, что документальный фильм производства Баку Медиа Центра подготовлен с целью пропаганды межрелигиозной гармонии и условий, созданных для сосуществования верующих разных конфессий.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер-постановщик - Фуад Мамедзаде, авторы сценария - Фуад Мамедзаде и Рамиль Алекберов, оператор-постановщик - Зия Бабаев, композитор - Хафиз Ибрагимли.

Съемки проводились в религиозных местах поклонения в различных регионах Азербайджана, а также на фестивале «Цвет различий», прошедшем в Баку 5 ноября с целью продвижения и поощрения образцовой атмосферы толерантности и мультикультурализма, межрелигиозной гармонии, солидарности, культурного многообразия и ценностей сосуществования, сформировавшихся в нашей стране.

Фильм освещает толерантную атмосферу в нашей стране через повседневную жизнь и взаимоотношения трех подруг разных вероисповеданий. Их образ жизни, семейные отношения, религиозные обряды и дружба передают зрителям атмосферу взаимопонимания, доверия и культурного многообразия, царящую в Азербайджане.

Семейная жизнь, религиозные обряды и многолетние взаимоотношения героинь демонстрируют, что они живут в культурном многообразии и мире. Документальный фильм подчеркивает суть государственной политики нашей страны, направленной на содействие толерантности, взаимному уважению и мультикультурным ценностям в обществе, а также на сохранение и развитие межрелигиозной гармонии.

Сохранение истории Азербайджана и донесение правды такой, какая она есть, имеет большое значение для Баку Медиа Центра с момента его основания. За это время Центром были сняты фильмы, вызвавшие широкий общественный интерес, такие как «Цель - Баку», «Наследие», «Тагиев», «Последнее заседание», «Командировка длиною в жизнь», «Мы» и «Шуша, ты свободна!», отражающие самые разные исторические периоды нашей страны. Документальный фильм «Гармония» после документальной ленты «Под одним солнцем», - это кинопроизведение, отражающее проявления мультикультурной традиции в повседневной жизни Азербайджана через реальные человеческие истории.

