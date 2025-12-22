 В Хырдалане три члена одной семьи отравились угарным газом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Хырдалане три члена одной семьи отравились угарным газом - ВИДЕО

First News Media
На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о гражданах, оказавшихся в безвыходном положении за закрытой дверью жилого дома по адресу: улица Мамеда Амина Расулзаде, города Хырдалан (Абшеронский район).

На место были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска.

Отметим, что при оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что Г. Алиева (1940 г.р.), Дж. Хасанова (1979 г.р.) и И. Мехдиев (2013 г.р.) долгое время не отвечали на телефонные звонки, что вызвало подозрения о возможной чрезвычайной ситуации.

В результате оперативной спасательной операции, проведенной спасателями, дверь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, была вскрыта с помощью специальных инструментов.

Гражданам, которые изначально были обнаружены без сознания из-за отравления угарным газом, была оказана первая помощь, и их немедленно госпитализировали.

Источник: Report

