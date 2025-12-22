 США отзывают посла в Армении | 1news.az | Новости
Армения

США отзывают посла в Армении

First News Media09:20 - Сегодня
Администрация президента США отзывает как минимум 29 послов для изменения дипломатической стратегии страны, пишет Associated Press (AP).

Срок полномочий дипломатов завершается в январе 2026 года, уточнил источник агентства.

Дипмиссии были проинформированы о кадровых перестановках на прошлой неделе. AP уточняет, что все послы, уходящие в отставку, заняли посты при экс-президенте Джо Байдене. Новая дипломатическая стратегия США предполагает привлечение персонала, который полностью поддерживает приоритеты Дональда Трампа «Америка прежде всего».

Агентство уточняет, что послы не потеряют свои должности в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон «для выполнения других заданий, если захотят». Госдеп заявил, что посол является «личным представителем президента, и тот имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу “Америка прежде всего”».

Наибольшее количество дипломатических кадровых перестановок произойдет в Африке, в частности, в следующих странах: Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда. Дипломатические перестановки произойдут в шести странах Азии: Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины и Вьетнам.

По данным Associated Press, изменения в европейском регионе произойдут в Армении, Македонии, Черногории и Словакии, а также на Ближнем Востоке в Алжире и Египте.Изменения будут также в Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

Посол США в Армении Кристина Куинн прибыла в Ереван 16 февраля 2023 года. Она стала десятым послом США в Армении. До назначения в Армению посол Куинн исполняла обязанности временного поверенного в делах США в Украине (2020-2022 гг.).

Источник: Арменпресс

