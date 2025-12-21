 В Майами пройдет очередной раунд переговоров по Украине | 1news.az | Новости
В Майами пройдет очередной раунд переговоров по Украине

First News Media21:58 - 21 / 12 / 2025
В Майами пройдет очередной раунд переговоров по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами.

В своем Telegram-канале Умеров отметил, что проводить встречу он будет не один. Вместе с ним будет руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Андрей Гнатов.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - сообщил он.

Источник: Report

