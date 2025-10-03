Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Перед зданием Капитолия в Вашингтоне вновь появилась статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и ныне покойного осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки.

Как пишет Washington Post, объект вернули на Национальную аллею спустя неделю после того, как его демонтировали.

Издание отмечает, что во время демонтажа статуя получила повреждения, однако её почти полностью восстановили. В частности, скульпторы заново соединили руки фигур Трампа и Эпштейна.

Напомним, что в конце сентября портал Axios сообщил об удалении этой инсталляции неизвестными лицами.

Теперь она вновь заняла прежнее место перед Капитолием, вызвав новую волну обсуждений в американских медиа и социальных сетях.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США летом 2019 года. Позднее его нашли мёртвым в тюремной камере. В июне 2025 года Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в деле, по которому Эпштейн проходил обвиняемым.