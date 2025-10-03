 Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

First News Media09:40 - Сегодня
Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ознакомившаяся с уведомлением американского лидера Конгрессу.

По данным газеты, новый статус кампании против наркокартелей должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

Трамп заявил, что действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты - к незаконным комбатантам.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.

Источник: ТАСС

Поделиться:
196

Актуально

Точка зрения

Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана

Общество

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Политика

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Общество

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

В мире

В Иране произошло землетрясение

В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

В Турции трагически погибла известная певица

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 11:08

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Сегодня, 11:05

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Заседание судебного процесса в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в ряде преступлениях, продолжится на следующей неделе

Сегодня, 10:53

Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:47

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

Сегодня, 10:40

«Nar» расширяет региональную сеть продаж - новый магазин в Сальяне! - ФОТО

Сегодня, 10:30

Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Сегодня, 10:22

В Иране произошло землетрясение

Сегодня, 10:18

Оскар Пиастри: «В Баку я получил «уроки риска»

Сегодня, 10:10

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Сегодня, 10:04

В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Восьмой день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 9 видам спорта

Сегодня, 09:50

Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Сегодня, 09:45

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Сегодня, 09:40

Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Сегодня, 09:35

В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

Сегодня, 09:28

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Сегодня, 09:24

Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

Сегодня, 09:14

Жемчужина и сердце Карабаха: Журналисты стран СНГ открыли для себя Шушу и Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 09:07
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30