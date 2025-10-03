 Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

First News Media10:40 - Сегодня
Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

2 октября состоялась торжественная церемония, посвященная итогам VII Бакинского международного архитектурного конкурса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие также руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, отметив, что Бакинский международный архитектурный конкурс проводится с 2013 года, в этом году уже в седьмой раз, напомнил, что на первый конкурс было представлено более 100 проектов из 20 стран. «Мы приняли решение продолжить эту традицию и организовывать конкурс каждые два года. Число участников из года в год росло. На нынешний конкурс представлено 270 проектов почти из 40 стран. Этот конкурс является входит в пятерку наиболее авторитетных конкурсов Международного союза архитекторов. Жюри всегда состояло из 5 человек, четверо из которых — признанные и представленные на уровне Международного союза архитекторов иностранные эксперты. Конкурс проводится по семи номинациям и является весьма престижным», - добавил он.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что в рамках Бакинского международного архитектурного конкурса многие известные архитекторы мира раз в два года собираются в столице Азербайджана для совместного поиска решений важнейших вопросов и внесения своего вклада в развитие этой сферы.

«Президент Ильхам Алиев оказывает последовательную и всестороннюю поддержку развитию архитектуры. Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиева является покровительницей азербайджанской культуры. Мехрибан ханым Алиева уделяет особое внимание архитектуре как одной из важных сфер культуры, вносит свой вклад в сохранение, восстановление и передачу культурного наследия будущим поколениям. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла ханым Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу ханым Алиева также оказывают непосредственную поддержку проектам в области культуры и являются ближайшими друзьями деятелей культуры в целом и архитекторов в частности», — отметил министр.

Затем состоялось награждение членов жюри конкурса высшей наградой Союза архитекторов Азербайджана — памятной медалью имени академика Микаила Усейнова, после чего были объявлены итоги конкурса. Награды получили обладатели трех призовых мест в каждой из номинаций.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Поделиться:
153

Актуально

Точка зрения

Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана

Общество

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Политика

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Общество

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

Общество

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

«Nar» расширяет региональную сеть продаж - новый магазин в Сальяне! - ФОТО

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Мехрибан Алиева о смерти Джабира Иманова: «Мы всей семьей скорбим…» - ФОТО

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

Новые тарифы на проезд не коснутся этих автобусов

«Лже-врач снова в деле? «Dr. Гюлю» замечена в новой эстетической клинике - ВИДЕО

Последние новости

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 11:08

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Сегодня, 11:05

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Заседание судебного процесса в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в ряде преступлениях, продолжится на следующей неделе

Сегодня, 10:53

Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:47

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

Сегодня, 10:40

«Nar» расширяет региональную сеть продаж - новый магазин в Сальяне! - ФОТО

Сегодня, 10:30

Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Сегодня, 10:22

В Иране произошло землетрясение

Сегодня, 10:18

Оскар Пиастри: «В Баку я получил «уроки риска»

Сегодня, 10:10

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Сегодня, 10:04

В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Восьмой день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 9 видам спорта

Сегодня, 09:50

Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Сегодня, 09:45

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Сегодня, 09:40

Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Сегодня, 09:35

В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

Сегодня, 09:28

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Сегодня, 09:24

Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

Сегодня, 09:14

Жемчужина и сердце Карабаха: Журналисты стран СНГ открыли для себя Шушу и Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 09:07
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30