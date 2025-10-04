Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент

Грузия на выборах в органы местной власти делает выбор между миром и хаосом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Президент Грузии голосовал в Тбилиси, куда пришел вместе с членами своей семьи.

"Буду честен с обществом. Мы знаем, что с одной стороны мир, развитие и стабильность, а с другой — хаос, конфронтация, поляризация. Уверен, нашему обществу не составит труда сделать выбор", — сказал Кавелашвили.

Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют выборах.

"После восстановления независимости наша страна выдержала очень много испытаний. Наше общество очень поумнело, и ему не составит труда сделать выбор. Мы должны понимать, учитывать и анализировать, что существующая реальность дает возможность нашей стране быть мирной и развитой", — заявил Кавелашвили.

Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Источник: Sputnik Грузия