Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов «Флотилии стойкости»

First News Media15:58 - Сегодня
Самолет со 137 задержанными Израилем активистами "Флотилии стойкости", в том числе 36 гражданами Турции, вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

"Самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул (из Израиля - ред.). Среди пассажиров 36 граждан Турции", - сообщил источник.

По его словам, среди эвакуированных граждане 13 стран, в том числе США, Италии, ОАЭ и других.

Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.

