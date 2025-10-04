Во время III Игр стран СНГ в Ханкенди сотрудники полиции продолжают круглосуточное дежурство - ФОТО

В рамках III Игр стран СНГ, проходящих в городе Ханкенди, сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время соревнований по стрельбе из лука.

Об этом сообщает пресс- служба МВД.

Для охраны общественного порядка и безопасности участников и зрителей в ключевых точках города, включая главные улицы и проспекты, а также территорию, прилегающую к спортивному объекту, организовано круглосуточное полицейское дежурство.

Кроме того, в целях комфорта местных и иностранных спортсменов, а также гостей мероприятия, была отрегулирована работа транспорта, обеспечены свободное и безопасное передвижение граждан.