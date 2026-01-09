 США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:48 - Сегодня
США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Делегация Государственного департамента США посетила Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона в республике для восстановления работы американского посольства в Каракасе.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

В состав американской делегации вошли дипломаты и сотрудники службы безопасности находящегося в Колумбии подразделения по делам Венесуэлы, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Делегация прибыла в Каракас для предварительной оценки возможностей поэтапного возобновления работы посольства.

В 2019 году американская сторона отозвала своих дипломатов и приостановила работу посольства в Каракасе. Отдел по делам Венесуэлы продолжает работу в посольстве в столице Колумбии.

3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре.

20:45

Команда Госдепартамента США в пятницу впервые с момента отстранения Николаса Мадуро прибыла в Венесуэлу.

Oб этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По имеющейся информации, воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее Госдепу США, отправилось из Виллемстада, столицы Кюрасао и приземлилось в Каракасе. Поездка состоялась на фоне намерений США возобновить работу своего посольства в Каракасе и подчеркивает стремление страны восстановить дипломатическое присутствие в стране.

По словам чиновника, американские дипломатические и силовые сотрудники из Управления по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара прибыли в венесуэльскую столицу "для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы посольства".

427

