 Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

First News Media17:07 - Сегодня
Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

Протестующие полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Тбилиси – Руставели и площади Свободы.

Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", стартовала с марша студентов.

В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Предположительно, основные выступления на акции протеста планируются ближе к вечеру. Как заявляют организаторы, участникам представят некую декларацию о дальнейших действиях.

МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. "На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении ведомства.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом сценой и на местах рядом с ней.

Источник: Sputnik Грузия

Поделиться:
481

Актуально

Спорт

Азербайджанский каратист завоевал золото на III Играх стран СНГ - ВИДЕО

Спорт

Азербайджанский стрелок завоевала серебряную медаль на III Играх стран СНГ

Спорт

Азербайджанские боксёрши завершили финал III Игр стран СНГ с 9 медалями - ФОТО

Точка зрения

Вечный флаг Победы. Сегодня День города Джебраил

В мире

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

Орбан пригрозил ЕС судом

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Ирина Зарецкая: «Я очень люблю выступать в Азербайджане»

Сегодня, 19:40

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Сегодня, 19:29

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

Сегодня, 19:07

Тургут Гасанов: «Чувство победы - великолепно! Моя цель - Чемпионат мира»

Сегодня, 18:41

Азербайджанский каратист завоевал золото на III Играх стран СНГ - ВИДЕО

Сегодня, 18:27

Глава УМК: Дружба с религиозными конфессиями США служит интересам наших народов - ФОТО

Сегодня, 18:19

В Джебраиле отпраздновали День города

Сегодня, 18:04

Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

Сегодня, 17:53

В Университете АДА обсудили роль высшего образования в климатическом переходе - ФОТО

Сегодня, 17:31

Орбан пригрозил ЕС судом

Сегодня, 17:11

Состоялась церемония награждения азербайджанских университетов, вошедших в глобальный рейтинг QS 2026 - ФОТО

Сегодня, 17:10

Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

Сегодня, 17:07

Азербайджанский стрелок завоевала серебряную медаль на III Играх стран СНГ

Сегодня, 16:55

В Мингячевире проходят соревнования по карате III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 16:50

Во время III Игр стран СНГ в Ханкенди сотрудники полиции продолжают круглосуточное дежурство - ФОТО

Сегодня, 16:41

В Грузии явка на выборах составила 28,22 процента

Сегодня, 16:28

Чемпионский кубок по футболу обрел своего владельца на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 16:22

Азербайджанские боксёрши завершили финал III Игр стран СНГ с 9 медалями - ФОТО

Сегодня, 16:15

Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов «Флотилии стойкости»

Сегодня, 15:58

Украина поразила российский корабль-ракетоносец

Сегодня, 15:46
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30