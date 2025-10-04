Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

Протестующие полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Тбилиси – Руставели и площади Свободы.

Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", стартовала с марша студентов.

В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Предположительно, основные выступления на акции протеста планируются ближе к вечеру. Как заявляют организаторы, участникам представят некую декларацию о дальнейших действиях.

МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. "На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении ведомства.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом сценой и на местах рядом с ней.

