Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

First News Media19:07 - Сегодня
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 70% голосов избирателей во всех муниципалитетах и городах страны, что означает ее уверенную победу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу.

Как отметил премьер, активность на выборах 2025 года совпадает с активностью 2014 и 2017 годов.

"Сообщаю, что, по данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает как на выборах мэра, так и на выборах в городские собрания во всех муниципалитетах. Более того, по данным нашего избирательного штаба, во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и другие крупные города, результат "Грузинской мечты" составляет более 70%", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Что касается акции протеста на проспекте Руставели, то, по словам премьера, оппозиция не смогла собрать достаточного количества людей.

"Видно, что их очень мало. Это трагическая ситуация, которая сложилась в радикальной оппозиции, в коллективном "Национальном движении". Это обычная партийная акция, которая была анонсирована. Учитывая скудную поддержку, которой пользуется коллективное "Национальное движение", конечно, другого исхода и не ожидалось", — сказал Кобахидзе.

Есть два теоретических сценария развития событий, заявил премьер.

"Чтобы мы не гадали: один — когда собрание проходит мирно, в таком случае люди просто соберутся и разойдутся; второй — когда они перейдут к насилию, попытаются штурмовать конкретное административное здание, применят насилие в отношении полицейских и т. д. В таком случае они получат строгий ответ по закону — пропорциональный, но строгий ответ, основанный на законе. Конечно, насилие не может остаться без ответа", — сказал Кобахидзе.

Премьер поблагодарил избирателей за активность. По его словам, правящая партия высоко ценит доверие народа и сделает все возможное, чтобы оправдать его.

Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Источник: Sputnik Грузия

