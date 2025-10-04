В Грузии завершились муниципальные выборы

Голосование на выборах в органы местной власти Грузии завершилось – на избирательных участках начался процесс подсчета голосов.

Избирательные участки открылись по плану в 08:00 и закрылись в 20:00.

В целом голосование прошло спокойно, за исключением небольших инцидентов у избирательных участков. В основном в нарушениях избирательного процесса друг друга в течение дня обвиняли коалиция из партий "Гахария за Грузию", "Сильная Грузия – Лело" и правящая сила "Грузинская мечта".

Партии подали ряд жалоб в избирательные комиссии, которые в основном касались технических вопросов и мелких нарушений.

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявляют, что они набирают более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах страны, а вот оппозиция говорит о фальсификации выборов и о втором туре.

Предварительные результаты выборов, как обещают в ЦИК Грузии, будут обнародованы приблизительно в 22:00.

Параллельно с голосованием в центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста, часть которой двинулась в сторону резиденции президента Грузии и попыталась захватить здание. Сотрудники правоохранительных органов начали операцию разгона.

Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.

За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.

Источник: Sputnik Грузия