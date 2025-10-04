В Грузии проходят муниципальные выборы

В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщают грузинские СМИ, голосование началось в 08:00 и завершится в 20:00.

По всей стране открылся 3 061 избирательный участок. Из них 2 284 организованы в электронном формате, а 777 - традиционным способом. Кроме того, в исправительных учреждениях организованы 10 избирательных участков.

Общее число избирателей составляет 3 513 818 человек, в том числе 3 130 348 человек будут голосовать в электронном порядке. Примерно 47 тысяч молодых людей впервые примут участие в голосовании.

В выборах участвуют 12 политических партий. Среди них "Язык, Отечество, Вера", "Консерваторы за Грузию", "Наша единая Грузия", "Свободная Грузия", "Альянс Патриотов", "За сильную Грузию – Лело", "Грузия", "Партия зеленых", "Народное правительство", "Гахария за Грузию", "Гирчи" и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".