Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что не потерпит промедления от палестинского радикального движения ХАМАС с освобождением заложников.

Лидер США поблагодарил Израиль за приостановку бомбардировок, которая дает возможность на заключение «мирной сделки». Политик призвал ХАМАС действовать быстро, в противном случае все предложения утратят силу.

«Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова», — заявил глава государства.

Накануне в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией, международными законами и резолюциями. Они «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее в ХАМАС заявили о невозможности передать заложников в установленный Трампом срок.

Источник: Gazeta.ru