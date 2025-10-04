 Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

First News Media23:04 - 04 / 10 / 2025
Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что не потерпит промедления от палестинского радикального движения ХАМАС с освобождением заложников.

Лидер США поблагодарил Израиль за приостановку бомбардировок, которая дает возможность на заключение «мирной сделки». Политик призвал ХАМАС действовать быстро, в противном случае все предложения утратят силу.

«Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова», — заявил глава государства.

Накануне в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией, международными законами и резолюциями. Они «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее в ХАМАС заявили о невозможности передать заложников в установленный Трампом срок.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
447

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 21 медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

В мире

В Грузии завершились муниципальные выборы

В мире

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Путин: Россия дважды хотела стать членом НАТО

Путин: Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта в Украине можно было избежать

Саакашвили и бывшего начальника его охраны обязали выплатить более $3 млн

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Ничто не забыто. Прошло пять лет со второго ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 00:00

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

04 / 10 / 2025, 23:45

Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

04 / 10 / 2025, 23:32

Трамп пригрозил ХАМАС отменой «мирной сделки»

04 / 10 / 2025, 23:04

Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

04 / 10 / 2025, 22:42

"Грузинская мечта" объявила о своей победе на муниципальных выборах в Грузии

04 / 10 / 2025, 22:23

В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

04 / 10 / 2025, 22:07

Спасатели сообщили о гибели ещё одной участницы восхождения на Вилючинский вулкан

04 / 10 / 2025, 21:49

Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси

04 / 10 / 2025, 21:32

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 21 медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

04 / 10 / 2025, 21:22

Фарид Агаев: «Поединок всегда должен быть доведен до конца».

04 / 10 / 2025, 21:10

Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

04 / 10 / 2025, 20:55

В Тбилиси спецназ вытеснил протестующих из резиденции президента

04 / 10 / 2025, 20:49

В Грузии завершились муниципальные выборы

04 / 10 / 2025, 20:23

Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке

04 / 10 / 2025, 20:09

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

04 / 10 / 2025, 19:48

Ирина Зарецкая: «Я очень люблю выступать в Азербайджане»

04 / 10 / 2025, 19:40

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

04 / 10 / 2025, 19:29

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

04 / 10 / 2025, 19:07

Тургут Гасанов: «Чувство победы - великолепно! Моя цель - Чемпионат мира»

04 / 10 / 2025, 18:41
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30