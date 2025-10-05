 В Гааге услышали голос азербайджанских жертв мин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Гааге услышали голос азербайджанских жертв мин

First News Media16:19 - Сегодня
В Гааге услышали голос азербайджанских жертв мин

В центре города Гаага Королевства Нидерландов, на улице Grote Marktstraat, состоялось открытие фотовыставки, посвященной жертвам мин в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка была организована в рамках проекта «Европейские фотовыставки жертв мин», реализуемого фотоклубом «Гилавар» при поддержке Агентства государственной поддержке неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Местным партнером проекта в Нидерландах является Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Ветен».

Председатель общественного объединения «Фотоклуб «Гилавар» Рашад Мехдиев отметил, что Гаага известна во всем мире как столица международного права, где расположены Международный суд ООН, Международный уголовный суд и ряд других важных трибуналов: «Именно поэтому после Германии, Франции и Бельгии мы завершили нашу выставку в этом городе, имеющем особую символику. В течение девяти дней в пяти европейских городах прошли многолюдные фотовыставки, на которых были продемонстрированы трагедии и следы, оставленные минной войной Армении в жизни мирных, ни в чем не повинных людей. До сих пор азербайджанской стороне не переданы точные карты минных полей. Мы мечтаем о Южном Кавказе без мин, о мире, требуем справедливости для жертв мин. Проведение этой выставки именно 4 октября — в годовщину нанесения Арменией ракетных ударов по мирному населению Гянджи — не случайно. Обстрел Гянджи был очередной попыткой совершить геноцид, подобный Ходжалинскому. Мы завершили выставку посадкой оливкового дерева — символа мира и спокойствия — у памятника Ходжалы в Гааге. Это оливковое дерево выражает глубокое уважение к памяти погибших и пострадавших в результате разрывов мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях».

На фотовыставке отражены трагические истории и потери жертв мин. Жители Гааги прочли на фотографии жертвы мины Эльчина Гулиева следующие слова: «Для мины нет различия в национальности и профессии. Она считает только наши шаги. Я был сапером, и, стремясь спасать жизни, во время поиска мин потерял правую ногу при взрыве».

Жертва мины Эльвин Гафаров обратился к жителям Гааги через свою фотографию со словами: «Я был сельским жителем, ни солдатом, ни офицером. Занимаясь повседневной работой, подорвался на мине и потерял левую ногу. Боль, причиненная минной трагедией, сделала мою жизнь сложной и невыносимой».

После Мюнхена, Нюрнберга, Парижа и Брюсселя на этот раз Гаага услышала голос азербайджанских жертв мин.

Тем самым фотоклуб «Гилавар» завершил реализацию проекта «Европейские фотовыставки жертв мин».

Поделиться:
270

Актуально

Спорт

Азербайджан взял второе золото на III Играх стран СНГ

Правила жизни

От азбуки до диплома: ПРАВИЛА ЖИЗНИ двух учителей

Общество

В Шамахы состоялось открытие Международного фестиваля барбекю - ФОТО

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет с первого ракетного обстрела Барды

Политика

В Гааге услышали голос азербайджанских жертв мин

Продолжается визит Аллашукюра Пашазаде в США

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Глава УМК: Дружба с религиозными конфессиями США служит интересам наших народов - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Азербайджан выступает за проведение COP31 в Турции

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Президент: Италия для нас – первый торговый партнер

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Последние новости

Курс биткоина обновил максимум

Сегодня, 18:59

Азербайджанские гребцы стартовали на III Играх стран СНГ с четырех медалей

Сегодня, 18:43

Команда «Небесная грация» прибыла в Шеки для участия в III Играх стран СНГ

Сегодня, 18:22

Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями

Сегодня, 18:06

Азербайджанская атлетка завоевала серебро на марафоне в Скопье

Сегодня, 17:49

Экс-генсек НАТО: Альянс чуть не распался из-за Трампа

Сегодня, 17:31

III Игры стран СНГ: азербайджанские фехтовальщицы завоевали две медали

Сегодня, 17:14

В Непале погибли как минимум 47 человек из-за наводнений и оползней

Сегодня, 17:05

Азербайджан взял второе золото на III Играх стран СНГ

Сегодня, 16:42

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

Сегодня, 16:35

В Гааге услышали голос азербайджанских жертв мин

Сегодня, 16:19

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября

Сегодня, 16:03

В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 15:42

Состоялся мастер-класс «юный телеведущий» детского литературного проекта «Gənc Șairlər»

Сегодня, 15:26

В Израиле заявили о готовности разгромить ХАМАС

Сегодня, 15:11

III Игры стран СНГ: подведены итоги соревнований по стрельбе из лука

Сегодня, 14:59

Зеленский: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Сегодня, 14:48

Главы МИД восьми стран призвали к переговорам по передаче власти в Газе

Сегодня, 14:32

Погода на завтра: ветер и изморось

Сегодня, 14:12

Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований III Игр СНГ

Сегодня, 13:51
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30