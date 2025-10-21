 Скоро через территорию Азербайджана в Армению поступит первая партия казахстанской пшеницы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Скоро через территорию Азербайджана в Армению поступит первая партия казахстанской пшеницы

First News Media15:20 - 21 / 10 / 2025
Скоро через территорию Азербайджана в Армению поступит первая партия казахстанской пшеницы

Министр экономики Геворг Папоян представил подробности о маршруте, по которому казахстанское зерно доберется в Армению через Азербайджан.

Об этом глава ведомства написал в соцсетях, передает Sputnik Армения.

"В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил министр.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.

Читайте по теме:

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Поделиться:
1411

Актуально

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Политика

Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи -

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

АПА: Рамиз Мехтиев — анатомия неблагодарности и предательства: кто входил в его план?

Мехтиев будет исключен из Совета безопасности - Мадат Гулиев

Стало известно, кто будет защищать Рамиза Мехтиева

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Последние новости

Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта в Украине

Сегодня, 00:00

Саркози начал писать книгу в тюрьме

21 / 10 / 2025, 23:40

Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

21 / 10 / 2025, 23:20

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

21 / 10 / 2025, 23:00

Азербайджанский борец греко-римского стиля - в финале чемпионата мира

21 / 10 / 2025, 22:40

При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

21 / 10 / 2025, 22:25

Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

21 / 10 / 2025, 22:04

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Казахстан

21 / 10 / 2025, 21:43

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

21 / 10 / 2025, 21:20

Пашинян прибыл в Грузию

21 / 10 / 2025, 21:00

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

21 / 10 / 2025, 20:42

Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

21 / 10 / 2025, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

21 / 10 / 2025, 20:00

Стала известна дата телепремьеры сериала «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

21 / 10 / 2025, 19:31

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

21 / 10 / 2025, 19:17

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

21 / 10 / 2025, 19:00

Илью Варламова внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ

21 / 10 / 2025, 18:35

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

21 / 10 / 2025, 18:20

Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи -

21 / 10 / 2025, 18:08

В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

21 / 10 / 2025, 17:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10