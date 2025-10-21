 Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media16:42 - Сегодня
21 октября продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем обвиняемый Рубен Варданян обратился в суд с ходатайством о конфиденциальной встрече со своим адвокатом Авраамом Берманом.

Суд удовлетворил ходатайство, и в судебном заседании был объявлен короткий перерыв.

После перерыва обвиняемый Рубен Варданян подал в суд другое ходатайство, заявив об отказе от своего адвоката Авраама Бермана.

Обосновывая свое ходатайство, обвиняемый повторил слова, высказанные им на предыдущих судебных заседаниях, заявив, что отказывается от своего адвоката, поскольку в целом недоволен ходом судебного процесса.

Адвокат Авраам Берман отметил, что оставил решение об удовлетворении ходатайства на усмотрение суда.

Комментируя ходатайство, старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев заявил, что обвиняемый не указал причину отказа от своего адвоката, но, тем не менее, имеет право отказаться от своего адвоката.

Следует учесть, что, согласно требованиям законодательства, обвиняемый в целом не может отказаться от адвоката. В сложившейся ситуации, если Рубен Варданян отказывается от своего адвоката Авраама Бермана, он должен заключить договор с другим адвокатом, или, если у него нет средств для этого, другой адвокат должен быть назначен государством для защиты его прав.

Рубен Варданян заявил об отсутствии какого-либо договора с другим адвокатом, и сказал, что он не возражает, если государство назначит ему защитника.

Заслушав мнения сторон, суд провел совещание на месте и вынес решение.

Согласно решению, отказ Рубена Варданяна от адвоката Авраам Берман был принят.

Решение о предоставлении обвиняемому адвоката за счет государства было направлено в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

Судебное разбирательство было отложено. Следующее заседание назначено на 28 октября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

