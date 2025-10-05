 В жилом комплексе AAAF Park в Хырдалане произошёл пожар - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

В жилом комплексе AAAF Park в Хырдалане произошёл пожар - ВИДЕО

First News Media12:39 - Сегодня
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе AAAF Park, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили АПА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар, вспыхнувший в электрических счётчиках, установленных в техническом помещении в подвале одиннадцатиэтажного жилого дома, был локализован, удалось избежать его распространения на квартиры.

В результате пожара сгорели 68 электрических счётчиков, установленных в техническом помещении общей площадью 2 кв.м в подвале здания, а также 3 p.m. электрического кабеля, проходящего через шахту.

В рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов дома, включая 3 детей.

Коммуникационные линии, проходящие через шахту, автомобили на автостоянке и жилые квартиры были защищены от огня.

