Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Лиме.

В первый день соревнований бронзовую медаль завоевал Магомед Мусаев (66 кг), который в малом финале выиграл своего товарища по команде Низами Имранова.

Мусаев по ходу чемпионата стартовал с двух побед, но проиграл в четвертьфинале, перейдя в утешительный блок. На этой стадии он выиграл у француза Решара Ренара, а в схватке за бронзу противостоял Имранову, который до того пробился в полуфинал, где уступил грузину Торнике Гигаури.

В общем зачете в лидеры вышла сборная Японии, на чьем счету три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

