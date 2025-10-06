 Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

First News Media09:08 - Сегодня
Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Лиме.
В первый день соревнований бронзовую медаль завоевал Магомед Мусаев (66 кг), который в малом финале выиграл своего товарища по команде Низами Имранова.

Мусаев по ходу чемпионата стартовал с двух побед, но проиграл в четвертьфинале, перейдя в утешительный блок. На этой стадии он выиграл у француза Решара Ренара, а в схватке за бронзу противостоял Имранову, который до того пробился в полуфинал, где уступил грузину Торнике Гигаури.

В общем зачете в лидеры вышла сборная Японии, на чьем счету три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Ниджат

Поделиться:
230

Актуально

Спорт

Азербайджан взял второе золото на III Играх стран СНГ

Общество

МВД призывает граждан быть осторожными при подозрительных звонках от ...

Спорт

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Политика

Министерство обороны Азербайджана предупредило население

Спорт

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Одиннадцатый день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 8 видам спорта

«Макларен» реабилитировался за неудачу в Баку

Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо: «Мы счастливы, что сегодня порадовали народ Азербайджана»

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Последние новости

Azercell выступит спонсором 2-й Конференции по кибербезопасности CIDC 2025

Сегодня, 11:07

Канцлер Германии: Отстранение Израиля от «Евровидения» станет скандалом

Сегодня, 11:02

Командующие ВМС каспийских стран собираются в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10:46

Представлена коллекция золотых и серебряных монет «Лачин» - ФОТО

Сегодня, 10:43

Израиль вышлет Грету Тунберг и свыше 70 активистов флотилии «Сумуд»

Сегодня, 10:32

Учительница cкончалась во время урока в Нахчыване - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

МВД призывает граждан быть осторожными при подозрительных звонках от «сотрудников банка»

Сегодня, 09:55

Дирижер Эйюб Кулиев принял участие в международном оперном фестивале в Кишиневе – ФОТО

Сегодня, 09:41

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Сегодня, 09:33

Министерство обороны Азербайджана предупредило население

Сегодня, 09:24

Одиннадцатый день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 8 видам спорта

Сегодня, 09:19

«Макларен» реабилитировался за неудачу в Баку

Сегодня, 09:18

WSJ: Китай строит для Ирана объекты инфраструктуры в обмен на нефть

Сегодня, 09:17

Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу на чемпионате мира

Сегодня, 09:08

Сборная Азербайджана победно начала чемпионат Европы

Сегодня, 09:06

Белый дом назвал имя преемника Трампа

Сегодня, 09:01

Вучич может оставить пост президента Сербии

Сегодня, 08:53

Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

Сегодня, 08:50

Стоимость золота обновила исторический максимум

Сегодня, 08:45

В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

Сегодня, 08:42
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30