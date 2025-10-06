Доходы госбюджета за 9 месяцев превысили прогноз - Минфин

Исполнение государственного бюджета за девять месяцев демонстрирует положительную динамику: казначейские органы обработано более 1 миллиона 124 тысяч платежных поручений, доходные показатели – также на высоком уровне.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, за январь-сентябрь текущего года доходы госбюджета составили 29 142,4 млн манатов, что на 675,2 млн манатов или на 2,4% превышает прогноз.

В структуре доходов поступления по линии Налоговой службы при Министерстве экономики составили 12 455,8 млн манатов, превысив прогноз на 614,2 млн манатов или на 5,2%.

Поступления по линии Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 34,5 млн манатов, что выше прогноза на 8,2 млн манатов или на 31,2%.

Прочие поступления составили 563,2 млн манатов, что на 304,4 млн манатов или в 2,2 раза больше прогноза.

Трансферт от Государственного нефтяного фонда составил 10 860,7 млн манатов, что соответствует полному исполнению прогноза.

В то же время поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 4 748,0 млн манатов, что составило 98,4% от прогноза, а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, - 480,2 млн манатов или 73,3% от прогноза.

Расходы государственного бюджета за 9 месяцев 2025 года были исполнены в объеме 24 668,2 млн манатов.















