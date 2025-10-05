 Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября | 1news.az | Новости
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября

First News Media16:03 - Сегодня
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября

Представители восьми стран ОПЕК+ на заседании в видеоформате 5 октября договорились увеличить с ноября добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В заседании участвовали представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, увеличить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки предлагала Россия. Саудовская Аравия предлагала увеличить добычу на 274 тыс., 411 тыс. и 548 тыс. баррелей в сутки.

В пресс-релизе ОПЕК+ говорится, что восемь стран договорились провести корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки из дополнительных добровольных корректировок на 1,65 млн баррелей в сутки, который были объявлены в апреле 2023 года.

«Эта корректировка будет реализована в ноябре 2025 года... 1,65 млн баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно», — говорится в заявлении.

Источник: Коммертантъ

