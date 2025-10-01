 ЕБРР впервые разместил облигации в манатах на внутреннем рынке Азербайджана | 1news.az | Новости
ЕБРР впервые разместил облигации в манатах на внутреннем рынке Азербайджана

First News Media16:45 - Сегодня
ЕБРР впервые разместил облигации в манатах на внутреннем рынке Азербайджана

В истории азербайджанского рынка капитала произошло очередное знаменательное событие.

Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые разместил облигации в национальной валюте - азербайджанских манатах на внутреннем рынке посредством публичного предложения.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Купонная ставка этих облигаций с плавающей процентной ставкой, впервые выпущенных на локальном рынке, определяется на основе индекса AZIR, установленного ЦБА (этот индекс представляет собой ориентир процентной ставки на межбанковском рынке необеспеченных денежных средств).

Использование индекса AZIR в качестве надежной референсной ставки при выпуске облигаций создает важную основу для внедрения более сложных финансовых инструментов в будущем.

Размещение облигаций на сумму 50 млн манатов со сроком обращения 1 год состоялось сегодня.

Общий объем клиентских заявок от 12 инвесторов составил 55,2 млн манатов, что превысило сумму размещения.

Отмечается, что данный выпуск облигаций станет важным вкладом в диверсификацию финансовых инструментов на капитальном рынке Азербайджана, укрепление доверия инвесторов к рынку, рост инициатив по финансированию за счёт местного рынка, углубление финансовых рынков страны и, в целом, развитие капитального рынка.

Стратегические шаги, предпринимаемые Центральным банком в направлении развития капитального рынка, и в дальнейшем будут способствовать привлечению авторитетных международных организаций и других эмитентов, поддержке финансирования экономики Азербайджана и устойчивого экономического роста.

