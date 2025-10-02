Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

С 14 по 16 октября в Баку Экспо Центре в рамках Каспийской Строительной Недели впервые состоится «Карабахский Кубок» – Кулинарный чемпионат национального наследия, организованный в рамках 5-й юбилейной выставки «Rebuild Karabakh».

В этом году выставка «Rebuild Karabakh» отмечает свой первый юбилей, и это знаменательное событие найдет отражение в программе мероприятий.

Выставка «Rebuild Karabakh» стала важной платформой для сохранения и популяризации культурного наследия региона. Чемпионат национального кулинарного наследия – «Карабахский Кубок», посвящённый карабахской кухне и продвижению национальных гастрономических традиций, позволит представить богатую культуру Карабаха международному сообществу.

Чемпионат проводится при организационной поддержке компании «Caspian Event Organisers» и Азербайджанского Национального Центра Кулинарии, а также при содействии Ассоциации Кулинарных Специалистов Азербайджана, являющейся официальным членом Всемирной Ассоциации Сообществ шеф-поваров (Worldchefs) и Комитета Кулинарного Наследия.

В рамках «Карабахского Кубка» участники будут соревноваться в приготовлении традиционного плова, долмы, блюд из птицы, мяса и рыбы, а также в современных интерпретациях карабахской кухни. Программа также включает выставку региональных сладостей и экспозицию кулинарной скульптуры на тему Карабаха.

Организаторы предоставляют партнёрам чемпионата широкие возможности для продвижения своей продукции среди как профессионалов, так и любителей кулинарии. Партнёры смогут не только представить свою продукцию участникам чемпионата, но и продемонстрировать её посетителям выставки. Кроме того, им предоставляется возможность демонстрировать и использовать продукцию во время мастер-классов на специально выделенных площадках стендов.

На выставке «Rebuild Karabakh» компании представят продукцию и решения в области информационных технологий, инвестиций, экологии, возобновляемой энергетики, строительства и строительных материалов, сельского хозяйства, оптовой торговли химической продукцией, горнодобывающей промышленности, транспорта, безопасности, пищевой индустрии, дорожного строительства и инфраструктуры.

Среди учреждений, поддерживающих мероприятие: Министерство экономики Азербайджанской Республики, Исполнительная власть города Баку, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Агентство государственного жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Фонд возрождения Карабаха и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Компания «AzinTelecom» выступает официальным партнёром по цифровым решениям выставки «Rebuild Karabakh».

Генеральным спонсором юбилейной недели в этом году выступает «PMD Group» – ведущая компаниия в Азербайджане, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и управлении недвижимостью.

Официальным банком является «PASHA Bank», ведущий корпоративный финансовый институт страны.

Официальный отель мероприятия — «Absheron Hotel Group». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Организаторами выставки являются компании «Iteca Caspian», «Caspian Event Organisers», а также их международные партнёры – «ICA Events» и «Caspian Event Management FZ-LLC».