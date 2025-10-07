Погода на среду: В Баку ожидается моросящий дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 8 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых районах возможен моросящий дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19 °C, днем – 20-25 °C. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80-85 %, днем – 55-65 %.

В регионах Азербайджана в основном не ожидается осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь и временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18 °C, днем - 24–29 °C, в горах ночью – 5-10 °C, днем – 15-20 °C.