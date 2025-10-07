 Игрок национальной сборной: «Мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Игрок национальной сборной: «Мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии»

Фаига Мамедова14:48 - Сегодня
Игрок национальной сборной: «Мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии»

Сборная Азербайджана по човгану одержала заслуженную победу на соревнованиях после напряженной и трудной борьбы.

Как передает 1news.az, об этом заявил журналистам игрок национальной сборной Мамедов Вахид.

Он подчеркнул, что команда добилась высокого результата благодаря тщательной подготовке:

«Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям: постоянные тренировки, подготовка лошадей. Поэтому наш результат получился очень хорошим», — отметил Вахид.

Игрок сборной заключил, что команда посвящает свой успех защитникам родины: «И мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии».

Поделиться:
318

Актуально

Xроника

В онлайн-формате заложен фундамент мечети, которую Туркменистан построит в ...

Точка зрения

Когда палачи говорят о мире

Политика

Принята Габалинская декларация ОТГ

Политика

Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана

Спорт

Азербайджанские фехтовальщики завершили соревнования с 9 медалями

«Карабах» обратился к болельщикам в преддверии матча с «Атлетико»

Игрок национальной сборной: «Мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии»

Главный тренер сборной Азербайджана оценил дебют човгана на Играх стран СНГ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Символ силы и материнства: Яйлагюль Рамазанова на соревнованиях в Ханкенди с дочерью

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Шавкат Мирзиёев: Мы все глубоко осознаем необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности тюркских государств

Сегодня, 18:10

Объявляются грантовые конкурсы по вопросу мин и неразорвавшихся боеприпасов

Сегодня, 17:45

В Гейчае двухлетний ребёнок пострадал, засунув руку в мясорубку – ФОТО

Сегодня, 17:32

Эрдоган ожидает продолжения процесса азербайджано-армянской нормализации - ФОТО

Сегодня, 17:12

Эрдоган: Мы должны сделать Транскаспийский Средний коридор еще более эффективным

Сегодня, 17:09

Азербайджанские фехтовальщики завершили соревнования с 9 медалями

Сегодня, 17:06

В Германии тяжело ранили новоизбранного мэра города: она в критическом состоянии

Сегодня, 17:00

Свою первую зарубежную поездку Папа Римский Лев XIV совершит в Турцию и Ливан

Сегодня, 16:50

В онлайн-формате заложен фундамент мечети, которую Туркменистан построит в Физули - ФОТО

Сегодня, 16:45

Учрежден формат «ОТГ+»

Сегодня, 16:40

Когда палачи говорят о мире

Сегодня, 16:35

В Париже у резиденции премьера прогремели взрывы - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Дорожная полиция призывает пешеходов соблюдать правила и не подвергать себя опасности

Сегодня, 16:20

Принята Габалинская декларация ОТГ

Сегодня, 16:15

Токаев призвал тюркские государства принять участие в модернизации инфраструктуры вдоль Среднего коридора

Сегодня, 16:04

В Гяндже на обочине сбиты трое пешеходов, один скончался - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

«Карабах» обратился к болельщикам в преддверии матча с «Атлетико»

Сегодня, 15:32

«Тюрок не может враждовать с тюрком»: Токаев процитировал азербайджанского поэта

Сегодня, 15:20

Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана

Сегодня, 15:15

Мирзиёев предложил создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ

Сегодня, 15:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10