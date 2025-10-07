Игрок национальной сборной: «Мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии»
Сборная Азербайджана по човгану одержала заслуженную победу на соревнованиях после напряженной и трудной борьбы.
Как передает 1news.az, об этом заявил журналистам игрок национальной сборной Мамедов Вахид.
Он подчеркнул, что команда добилась высокого результата благодаря тщательной подготовке:
«Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям: постоянные тренировки, подготовка лошадей. Поэтому наш результат получился очень хорошим», — отметил Вахид.
Игрок сборной заключил, что команда посвящает свой успех защитникам родины: «И мы посвящаем эту победу доблестной Азербайджанской Армии».
318