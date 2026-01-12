Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, подали апелляцию

В Баку трое граждан Саудовской Аравии - Альзаман Махди Али, Альгхабр Мохаммад Хуссейн и Альгхабр Махди Мохаммад, которые сняли неэтичные видео на Аллее шехидов и разместили их в социальных сетях, подали апелляцию на вынесенный в отношении них приговор.

Апелляция будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Напомним, что решением Сабаильского районного суда они были приговорены к двум годам лишения свободы - отметим, что инцидент произошёл в августе прошлого года. Указанные лица, совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов и разместили снятое видео в социальных сетях. Альзаман Махди Али, Альгхабр Мохаммад Хуссейн и Альгхабр Махди Мохаммад обвиняются по статье 245 Уголовного кодекса Азербайджана («Надругательство над могилами»).

