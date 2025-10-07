Токаев призвал тюркские государства принять участие в модернизации инфраструктуры вдоль Среднего коридора

Наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север.

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

По его словам, в настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров.

«Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики», - сказал он.

Президент Казахстана указал, что Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса.

«За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, – заявил глава казахстанского государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ