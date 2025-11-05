 Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана | 1news.az | Новости
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

First News Media00:00 - Сегодня
Азербайджан и Алжир обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе официального визита в Алжир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят Президентом Абдельмаджидом Теббуном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром, подчеркнув важность поддержания политического диалога на высоком уровне и углубления сотрудничества в различных областях. Обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, стимулирования инвестиций и энергетического сотрудничества, а также поощрения более тесного взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Стороны отметили важность недавно подписанного Соглашения между правительствами Азербайджана и Алжира о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, которое станет институциональной основой для развития двустороннего взаимодействия.

Также прошел обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны подтвердили взаимную приверженность укреплению дружбы и партнерства между Азербайджаном и Алжиром", – говорится в сообщении МИД Азербайджана.

