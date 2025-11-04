В Китае офтальмологи провели первую в мире роботизированную операцию на расстоянии 4,2 тыс. км

Китайские офтальмологи успешно провели первую в мире дистанционную роботизированную инъекционную операцию на расстоянии 4 200 км.

Об этом пишет портал 21jingji.



По данным офтальмологического центра Чжуншань при Университете Сунь Ятсена, операция была проведена 2 ноября командой под руководством профессора Линь Хаотяня.



В качестве базовой платформы для операции использовался разработанный в Китае офтальмологический хирургический робот, который в режиме реального времени соединил главный блок управления в Гуанчжоу и хирургическое отделение в Урумчи, что позволило добиться удаленного и точного выполнения манипуляций на глазном дне пациента.



После роботизированной доставки микроиглы в глаз пациента специалисты в Гуанчжоу дистанционно управляли этой микроиглой для перемещения к поверхности сетчатки в области поражения, завершая введение кончика иглы на заданную глубину сетчатки и вводя лекарство. Вся удаленная операция заняла менее 7 минут.



Отмечается, что эта операция знаменует собой важный шаг к практическому применению дистанционной высокоточной офтальмологической хирургии в Китае. Это также крупный прорыв в области дистанционной высокоточной интеллектуальной медицины.



Субретинальная инъекция - это вид хирургии сетчатки, широко применяемый для лечения заболеваний глаз, приводящих к слепоте, таких как субмакулярное кровоизлияние. В регионах с ограниченными медицинскими ресурсами пациенты часто сталкиваются с проблемой нехватки специалистов, которые могут использовать данный вид лечения. Чтобы удовлетворить эту потребность, команда профессора Линь Хаотяня в сотрудничестве с другими специалистами разрабатывает платформу для дистанционной офтальмологической хирургии. В июне 2023 года команда стала первой в Китае, кто провел эксперименты на животных, осуществив дистанционную внутриглазную манипуляцию на микронном уровне. Результаты были приняты к публикации в авторитетном международном журнале Advanced Science после научной проверки.

