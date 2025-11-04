Пожар в многоэтажке в Бинагади потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в многоквартирном доме, расположенном на территории 9-го микрорайона Бинагадинского района, потушен в короткие сроки.

Как говорится в сообщении МЧС, возгорание, произошедшее в 15:50, было ликвидировано подразделениями противопожарной охраны МЧС.

17:08

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Как сообщили АПА в МЧС, в связи с информацией к месту привлечены соответствующие силы министерства.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара, а также другие необходимые и неотложные мероприятия.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Фаига Мамедова