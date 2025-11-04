В Геранбое предотвращена помолвка несовершеннолетней

В Геранбойское районное отдел полиции поступила информация о проведении в селе Карасулейманлы помолвочной церемонии девушки 2008 года рождения.

По словам главного инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгина Касымова, сотрудникам полиции удалось предотвратить проведение этой церемонии, а родители обеих сторон были приглашены в местный отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены требования законодательства.