Общество

В Геранбое предотвращена помолвка несовершеннолетней

First News Media19:47 - Сегодня
В Геранбое предотвращена помолвка несовершеннолетней

В Геранбойское районное отдел полиции поступила информация о проведении в селе Карасулейманлы помолвочной церемонии девушки 2008 года рождения.

По словам главного инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгина Касымова, сотрудникам полиции удалось предотвратить проведение этой церемонии, а родители обеих сторон были приглашены в местный отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены требования законодательства.

