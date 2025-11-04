 Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Фаига Мамедова18:05 - Сегодня
Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Всемирно известный профессиональный охотник, руководитель Азербайджанского отделения Сафари-клуба Фаиг Бабанлы добыл нильского крокодила.

Как передает 1news.az, крокодил длиной 3,5 метра весил более 400 килограммов. Фаиг Бабанлы взвалил нильского крокодила, известного как один из самых агрессивных, себе на плечо и пронес его.

Тот факт, что профессиональный охотник нес гигантского крокодила на плече, удивил очевидцев.

Отметим, что нильский крокодил является самым крупным видом крокодилов в Африке и вторым по величине в мире (после гребнистого крокодила). Длина этих самцов крокодилов составляет 3,5–5 м (рекорд: более 6,1 м), а вес - 225–750 кг (гиганты могут достигать 1000 кг).

Нильский крокодил обитает в реке Нил, а также в реках, озерах и болотах 26 стран Африки. Этот гигантский хищник способен съесть что угодно: от рыбы и зебры до детеныша бегемота и человека.

Поделиться:
307

Актуально

Повестка Президента

Наука как стратегический приоритет: главные месседжи Президента на юбилее НАНА

Xроника

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Общество

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

Общество

Названа возможная причина массовой гибели найденных в Казахстане тюленей - ...

Общество

Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари - ВИДЕО

В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

Пожар в многоэтажке в Бинагади потушен - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Фазаил Агамалы о внебрачном сыне: В жизни всякое бывает - Трамп, например, был женат трижды

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности трагического ДТП, в котором погибла Влада Ахундова - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Сегодня, 19:05

Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

Сегодня, 18:30

Пожар в многоэтажке в Бинагади потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Сегодня, 18:05

Еще один шаг экосистемы Bir в развитии торговой отрасли - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:54

Еврокомиссия: Процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

Сегодня, 17:40

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Сегодня, 17:28

В Азербайджане электромобили могут обложить налогом

Сегодня, 17:24

Обнародован график работы школ по случаю ноябрьских праздников

Сегодня, 17:11

Ильхам Алиев утвердил Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

Сегодня, 17:03

В Азербайджане создается информационная система «Судебная экспертиза»

Сегодня, 16:55

«Я прошу лишь спасти мою дочь»: отец малышки Аян, страдающей от опухоли мозга и гидроцефалии

Сегодня, 16:53

Ильхам Алиев утвердил соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ

Сегодня, 16:50

В партии картофеля, импортированной из Грузии, выявлено несоответствие - ФОТО

Сегодня, 16:48

Азербайджанский эксперт: Жившие в Армении азербайджанцы должны быть включены в процесс примирения

Сегодня, 16:45

Счётная палата раскрыла многомиллионные нарушения на AZTV, телеканал дал ответ

Сегодня, 16:30

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

Сегодня, 16:25

Названа возможная причина массовой гибели найденных в Казахстане тюленей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:18

В Агентстве развития медиа прошла встреча с турецкими журналистами

Сегодня, 16:12
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10