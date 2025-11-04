Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Всемирно известный профессиональный охотник, руководитель Азербайджанского отделения Сафари-клуба Фаиг Бабанлы добыл нильского крокодила.

Как передает 1news.az, крокодил длиной 3,5 метра весил более 400 килограммов. Фаиг Бабанлы взвалил нильского крокодила, известного как один из самых агрессивных, себе на плечо и пронес его.

Тот факт, что профессиональный охотник нес гигантского крокодила на плече, удивил очевидцев.

Отметим, что нильский крокодил является самым крупным видом крокодилов в Африке и вторым по величине в мире (после гребнистого крокодила). Длина этих самцов крокодилов составляет 3,5–5 м (рекорд: более 6,1 м), а вес - 225–750 кг (гиганты могут достигать 1000 кг).

Нильский крокодил обитает в реке Нил, а также в реках, озерах и болотах 26 стран Африки. Этот гигантский хищник способен съесть что угодно: от рыбы и зебры до детеныша бегемота и человека.